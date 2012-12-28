На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

27 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка =- с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу ресурса временно ограничат в частном секторе улиц Комсомольской (отключения затронут дома №№ 36-88 по четной стороне и №№ 37-101 по нечетной), Кирова (дома №№ 1а-5 и №№ 2-12а), Чкалова (дома №№ 1-19). Машина с водой для питья подъедет на участок по адресу: улица Комсомольская, 84.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 3/2 по улице Липовской, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы. Подвоз воды организуют по адресам: улица Липовская, 3, улица Доватора, 8.После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Стаханова, Водопьянова, Смургиса, Бунина, Смородина, 9 Мая, М. Расковой, Космонавтов, Циолковского, на проспектах 60 лет СССР, Победы.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую.