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Общество
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сегодня, 17:28
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
27 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка =- с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 3/2 по улице Липовской, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы. Подвоз воды организуют по адресам: улица Липовская, 3, улица Доватора, 8.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
27 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Стаханова, Водопьянова, Смургиса, Бунина, Смородина, 9 Мая, М. Расковой, Космонавтов, Циолковского, на проспектах 60 лет СССР, Победы.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую.
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