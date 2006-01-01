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976
сегодня, 14:36
12

Когда главу Липецка перестали выбирать горожане и за что мэр не несет ответственность

Завтра депутаты выберут нового главу города. Мы решили вспомнить, когда избирателем мэра стал горсовет, как выглядит цепь, которую надевают на главу города, и почему мэр отвечает вовсе не за все происходящее в Липецке.

Интересный факт: нового главу Липецка, как и предыдущего, Евгению Уваркину, депутаты горсовета выберут на 51-й сессии. Если бы эта сессия проходила как обычно, во вторник, то сменщика первой женщины-мэра выбрали бы 25 июня, как это случилось пять лет назад, из-за полной идентичности календарей 2019 и 2024 годов!

Прямые выборы главы Липецка были упразднены при губернаторе Олеге Королеве в 2015 году. Под давлением губернатора мэр Михаил Гулевский 8 декабря 2015 года досрочно сложил полномочия, и следующий градоначальник прошел уже через процедуру назначения депутатами горсовета.

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Тогда конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Липецка выбрала из 12 претендентов двоих: любимчика Королева вице-губернатора Сергея Иванова (экс-главу Тербунского района) и депутата облсовета от «Справедливой России» Владимира Столповского. При этом председатель конкурсной комиссии, спикер горсовета Игорь Тиньков заявил, что лично был готов отдать голос за коллегу, депутата горсовета от «ЕР» Дмитрия Аверова.

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В итоге на сессии горсовета 29 декабря 2015 года за Иванова проголосовали 36 депутатов от «ЕР», двое «справедливороссов» отдали голоса Владимиру Столповскому, один бюллетень оказался недействительным (сессию в полном составе покинули депутаты от КПРФ, отказавшиеся участвовать в выборах мэра). Так Сергей Иванов стал первым главой Липецка, избранным без участия горожан.

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29 марта 2019 года на внеочередной сессии горсовета депутаты приняли отставку Сергея Иванова с формулировкой «по собственному желанию». А уже 1 апреля депутаты наделили полномочиями и.о. главы города Евгению Уваркину. Официально она стала мэром 25 июня, также пройдя через сито предварительного отбора комиссией под руководством вице-губернатора Александра Костомарова. Ее единственной соперницей была заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, ранее работавший в Липецке начальником городского управления ЗАГСа.

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На последний конкурс по выборам главы города заявились шесть кандидатов, до процедуры выборов конкурсная комиссия допустила троих из них: бывшего главу Лебедянского района, а теперь и.о. главы Липецка 44-летнего Романа Ченцова, депутата Липецкого областного Совета 34-летнего Николая Быковских и доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» 56-летнего Вадима Егорова.

Выбирать мэра сессия горсовета будет тайным голосованием. Сразу же после оглашения итогов голосования, согласно Уставу Липецка, новоизбранный глава города произнесет присягу следующего содержания:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы города Липецка соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав города Липецка, нормативные правовые акты города Липецка; честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей».

После этого председатель горсовета Евгения Фрай наденет на нового мэра переходящий должностной знак высшего должностного лица муниципального образования.

Он представляет собой комбинированную цепь в виде звеньев с кольцами. Основной элемент знака — герб Липецка, внизу полукруг с рельефной надписью «Глава города Липецка». Чуть выше герба помещен ключ, переплетенный лавровыми гирляндами и солнечными лучами. Изображение герба на знаке и звеньях цепи выполнены с покрытием цветными эмалями. Знак хранится в специальном деревянном футляре, изготовленном из бука, с бархатным ложементом изумрудного цвета.

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Положение о должностном знаке Главы города Липецка» было утверждено депутатами горсовета в июне 2007 года, и его успели поносить Михаил Гулевский, Сергей Иванов, Евгения Уваркина.

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Глава города выбирается депутатами на пять лет. Полномочия мэра могут быть прекращены досрочно в случае смерти, ухода или удаления в отставку, отрешения от должности, признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, выезда за пределы страны на ПМЖ, прекращения гражданства Российской Федерации или получения иностранного гражданства, отзыва избирателями, установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия, преобразования города или увеличения числа избирателей более чем на 25% вследствие изменения границ города, несоблюдения требований антикоррупционного законодательства, в связи с утратой доверия президента России.

Вопреки расхожему мнению, глава Липецка отвечает далеко не за все, что происходит в городе. У муниципалитета, нет полномочий в сфере медицины, социальной политики, распоряжения земельными участками с неразграниченной собственностью. По действующему Налоговому кодексу РФ Липецку, где собирается 50 миллиардов рублей налогов, остается всего 7 миллиардов. Поэтому город, которому требуется для нормального функционирования, продолжения строек, ремонтов и благоустройства не менее 30 миллиардов рублей в год, получает различные субвенции, субсидии и дотации. В этом году доходы городского казны с учетом федеральных и областных дотаций, субсидий и субвенций составили 26 миллиардов рублей. При всем при этом мэрия намерена проектировать строительство нового моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина, а уже в этом году начать строительство новой ветки Октябрьского моста.
фото регалии: пресс-служба Липецкого горсовета
выборы мэра Липецка
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Вв
6 минут назад
Раньше жили плохо, но как-то хорошо
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А
49 минут назад
Если бы продолжил выбирать народ то неугодных власти бы выбрали. А мэр у нас ни за что не несёт ответственности, судя по делам
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Завтра
сегодня, 15:22
наша сладенькие депутаты сделают свой выбор!!!
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Завтра
сегодня, 15:18
наша сладенькие депутаты сделают свой выбор!!!
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Бабка Первая)
сегодня, 15:07
Спасибо за разъяснения, редакция. Такие уроки ликбеза почаще бы, а то споры не по делу))
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Ответ
сегодня, 14:59
Выбрать достойных депутатов ,а не марионеток.
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Клава
сегодня, 15:13
Как выборы- ну все достойные, а как рабочие будни выбранных - так беда...
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САША
сегодня, 14:45
Кто нибудь знает, что нужно сделать, чтобы жители САМИ выбирали голову города, без прирученных депутатов?
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Бабка Первая)
55 минут назад
Саша, можно дам совет? Чтобы не плавать, не тратить время попусту, читайте Основной закон РФ, т.е. в её Конституцию. А про градоначальников в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.05.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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Бабка Первая)
сегодня, 15:20
Право менять порядок выборов мэра принадлежит депутатам областного парламента. Значит, голосуйте за тех, кто за прямые выборы градоначальников нашей области.
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Позитив
сегодня, 15:04
Тогда мы годами будем выбирать и никогда не придем к консенсусу!!! Всегда найдутся не довольные властью!!!
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Ссёлки
сегодня, 14:42
А нам всё равно,у нас нет власти.
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