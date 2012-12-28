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сегодня, 13:45
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Обчистившая счёт иностранца 19-летняя девушка получила полтора года условно

Ельчанка попросила у иностранного студента телефон, чтобы зайти на свою страницу в соцсети, а сама перевела 2500 рублей со счёта.

Елецкий городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год 19-летнюю девушку, укравшую 2500 рублей с банковского счета одолжившего ей телефон иностранца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, 24 октября прошлого года в Ельце в полицию обратился 21-летний иностранный студент, у которого с банковской карты похитили 2500 рублей. Оказалось, что в баре «Погребок» подвыпившая 19-летняя девушка познакомилась с потерпевшим, и он даже угостил её алкогольным напитком, оплатив заказ банковской картой. После этого девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети. Через SMS-сообщения она хотела перевести 2500 рублей на свой номер телефона, но отправила деньги другому человеку.

Действия 19-летней ельчанки были квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». В суде девушка вину признала, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции России.

Теперь по решению суда она должна являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Также её обязали пройти курс лечения от наркомании.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Кузькин отец
сегодня, 14:23
Ну вот что у людей в голове? Или это алкоголь так действует?
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А ведь
сегодня, 14:21
сидели вели светскую беседу в таком приличном заведении..
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й
сегодня, 14:10
Как сказал один гуру, все семейные финансы должны быть в сейфе, ключ от которого висит у мужа на поясе, рядом с пистолетом.
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zzloyzz
сегодня, 14:02
Такое ощущение что обилие подобных новостей из Ельца связано с множеством пенитенциарных учреждений в этом городе.
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