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Происшествия
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сегодня, 13:45
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Обчистившая счёт иностранца 19-летняя девушка получила полтора года условно
Ельчанка попросила у иностранного студента телефон, чтобы зайти на свою страницу в соцсети, а сама перевела 2500 рублей со счёта.
Напомним, 24 октября прошлого года в Ельце в полицию обратился 21-летний иностранный студент, у которого с банковской карты похитили 2500 рублей. Оказалось, что в баре «Погребок» подвыпившая 19-летняя девушка познакомилась с потерпевшим, и он даже угостил её алкогольным напитком, оплатив заказ банковской картой. После этого девушка ненадолго попросила у нового знакомого телефон, чтобы якобы зайти на свою страницу в соцсети. Через SMS-сообщения она хотела перевести 2500 рублей на свой номер телефона, но отправила деньги другому человеку.
Действия 19-летней ельчанки были квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». В суде девушка вину признала, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции России.
Теперь по решению суда она должна являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Также её обязали пройти курс лечения от наркомании.
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