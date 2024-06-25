В новом учебном году — в новые школы и детсады

В этом году по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в Липецкой области отремонтирует шесть школ: задонскую гимназию №1, школы №1, 33 и 46 Липецка, школу №8 в Ельце и липецкий Центр образования, реабилитации и оздоровления.

В Задонске масштабные ремонтные работы сейчас кипят сразу на нескольких объектах. В построенной в далёком 1982 году гимназии №1 более чем за сорок лет существования капитального ремонта не было никогда: только частично меняли кровлю, окна и батареи. Теперь школу ждут кардинальные перемены: от прежней гимназии остались только стены, а всё остальное — от штукатурки и полов до наполнения кабинетов и системы отопления будет новое.— По сути, мы организуем новое образовательное пространство для наших детей: например, появятся свои помещения у движений «Юнармия» и «Орлята России». Будет больше возможностей для проведения внеклассных и досуговых мероприятий, встреч с советником директора по воспитательной работе, реализации дополнительных образовательных программ. Это будет современный ремонт, который обязательно понравится нашим детям и педагогам! Причём в разработке и одобрении дизайн-проекта участвовали даже родители наших учеников. Мы учли все интересы детей и пожелания их мам и пап! В результате у нас получится школа, в которую все будут приходить с удовольствием! Лично мне в этом проекте нравится абсолютно всё! Думаю, наша школа на долгие годы станет визитной карточкой Задонского района! — Говорит директор гимназии №1 Лариса Первеева.В гимназии №1 Задонска учатся более 1000 детей. После капитального ремонта их второй дом — школа станет светлее, уютнее и теплее. Сейчас здание утепляют и снаружи, и внутри.По соседству с гимназией №1 в детском саду №5, построенном в 1979-м году, тоже кипит капитальный ремонт — по программе «Обеспечение жителей Липецкой области качественным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой».Как рассказала заведующая детским садом Ирина Белокопытова, садик посещают 150 детей, и за всё время существования только в 2016-2017-м годах в нём заменили деревянные оконные блоки на ПВХ — и на этом всё.Теперь на перемены в дошкольном образовательном учреждении выделены 54 миллиона рублей из областного бюджета и ещё 3,5 миллиона — из муниципального. За эти средства сделают кровлю и фасад, все коммуникации, вентиляцию, внутреннюю отделку и благоустроят территорию.Детский сад до и после ремонта — это два разных детских сада. В здании даже появятся новые помещения — например, обустроят сенсорную комнату для развития мелкой моторики и психологической разгрузки, занятий с педагогом-психологом. После ремонта заметно улучшатся условия для 11 воспитателей — раньше им самим даже приходилось раздеваться в детских шкафчиках. А из морально устаревших ещё советских помещений групп обещают сделать шикарное современное образовательное пространство, где будут активно использовать нетрадиционные техники изобразительного искусства (от рисования техникой эбру на воде до рисования песком и пластилином) и заниматься художественно-эстетическим воспитанием детей. В детском саду также обновят оборудование и даже музыкальные инструменты.Сейчас в здании на улице Свободы идут электро-монтажные работы, устройство вентилируемого фасада с утеплением, монтаж кровли с полной заменой стропильной системы и восстановление парапетов и фронтонов, монтаж входных групп, монтаж системы отопления. Одновременно штукатурят стены и монтируют деревянные конструкции скатной кровли.Ремонт в детском саду начался в апреле. Подрядная организация липецкая — «Тепломонтажстрой». Сейчас работы выполнены примерно на треть. А завершить капитальный ремонт в детском саду планируют к концу текущего года.Ещё один капитально ремонтируемый социальный объект в Задонске — бассейн «Янтарь», построенный одним из первый в районах Липецкой области — в 2006 году. Его реконструируют по федеральной программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».По словам директора бассейна Павла Корчагина, косметический ремонт чаши бассейна и ёмкости для воды проводили в 2022-2023 году, но этого оказалось недостаточно.Сейчас в бассейне ведутся ремонт чаши с учётом последних санитарных требований, проходит замена всего технологического оборудования, электрики, вентиляции, ремонт кровли — она сильно протекала и вода заливала стены здания, отделочные работы внутри здания: шпаклевка стен, укладка напольной и настенной плитки.Ремонт начался в январе и сейчас выполнен наполовину. Открыться бассейн должен уже в сентябре.Особая гордость обновляемого бассейна — новая система фильтрации и дезинфекции воды с применением ультрафиолетовых ламп.Пропускная способность бассейна — 40 человек в час. Плюс вместительный спортзал и масса дополнительных помещений.Также после реконструкции в бассейне будет создана безбарьерная среда — предусмотрены подъёмники для маломобильных граждан. Поэтому можно будет проводить даже реабилитационные и восстановительные занятия.Строительство, капитальный ремонт и реконструкция социальных объектов сейчас один из приоритетов развития Липецкой области.За последние пять лет в регионе построено и введено в эксплуатацию 7 школ на 4364 места, а также пристройки на 1125 мест к 6 учреждениям образования. Строятся школы - тысячники в Лебедяни и две в областном центре на 3 949 мест. Капитально отремонтировано и оснащено 118 школ.