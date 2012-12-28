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Происшествия
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48 минут назад
Попавший под машину 12-летний водитель мопеда получил перелом ключицы
Подросток проведен некоторое время на стационарном лечении.
Мальчика доставили в травмпункт областной детской больницы. Можно сказать, подросток легко отделался: самая серьезная его травма помимо ушибов и ссадин — перелом ключицы. Врачи решили, что некоторое время школьник проведен на стационарном лечении.
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