Мы подготовили фоторепортаж с мероприятия, которому уже более 20 лет.



Вечером 21 июня в канун трагической даты начала Великой Отечественной войны состоялась в Липецке состоялась акция «Свеча памяти».По счету, это уже 19--е мероприятие, которое начали проводить в свое время активисты движения МГЕР. Хотя из-за перерывов, связанных с той же пандемией COVID-19, мемориальная акция в память о жертвах той войны насчитывает более 20 лет своей истории.