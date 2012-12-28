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сегодня, 01:30

В Липецке состоялась акция «Свеча памяти»

Мы подготовили фоторепортаж с мероприятия, которому уже более 20 лет.

Вечером 21 июня в канун трагической даты начала Великой Отечественной войны состоялась в Липецке состоялась акция «Свеча памяти». 

По счету, это уже 19--е мероприятие, которое начали проводить в свое время активисты движения МГЕР. Хотя из-за перерывов, связанных с той же пандемией COVID-19, мемориальная акция в память о жертвах той войны насчитывает более 20 лет своей истории.

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Свеча памяти
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