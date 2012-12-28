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Общество
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52 минуты назад
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В Нижнем парке упавшее дерево вывернуло плитку
Дерево свалил ветер. Плитку обещают восстановить через четыре дня.
— Никто не пострадал: дерево упало на зеленую часть. Уже приступаем к распилу и вывозу, а 25 июня восстановим прилегающую территорию, — рассказал директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
Фото: vk.com
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