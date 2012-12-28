В Нижнем парке упавшее дерево вывернуло плитку

Дерево свалил ветер. Плитку обещают восстановить через четыре дня.

Сегодня в Нижнем парке ветер повалил огромное дерево. Его корни выворотили плитку.— Никто не пострадал: дерево упало на зеленую часть. Уже приступаем к распилу и вывозу, а 25 июня восстановим прилегающую территорию, — рассказал директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.