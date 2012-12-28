Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Общество
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34 минуты назад
Женщина нашла в кустах новорождённую косулю
Животное выходили охотоведы
«Женщина услышала из кустов чьи-то крики. Она подумала, что это птица, пошла в кусты посмотреть и увидела новорожденного олененка. Его мамы в окрестностях не было, Ольга решила не оставлять малыша одного, отправилась к охраннику лагеря и они позвонили в управление»
Малыша выходили охотоведы. Сейчас ему ничего не угрожает.
В управлении напомнили, что в случае обнаружения животных, оказавшихся в бедственном положении, нужно сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (4742) 20-38-80.
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