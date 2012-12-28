В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу

Первый в Липецкой области голландский «ветряк» восстановлен за счет президентского гранта.

Завершаются работы по реставрации мельницы в селе Лебяжье Добровского округа. Каменная мельница по голландскому образцу была построена в Лебяжьем Дмитрием Покидовым в 1895 году. Мельница действовала по своему прямому назначению до 60-х годов XX века, а затем начала ветшать. В 2023 году Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» и Липецкое областное краеведческое общество выиграли президентский грант на восстановление мельницы.Открытие восстановленной мельницы, как сообщил GOROD48 руководитель областного краеведческого общества Александр Клоков, состоится 25 августа. Дата приурочена к «Третьему Спасу» или «Хлебному Спасу» — православному празднику.Как сообщил Александр Клоков, проект уникален не только с точки зрения краеведения, но тем, что в мельнице воссозданы мукомольные механизмы, которые смогут молоть настоящую муку.—Как раз сейчас монтируем эти механизмы, — сказал Клоков.Ветряная мельница пока единственная восстановленная в Липецкой области. Таких в России — от 70 до 90, около половины восстановлены, но оставшиеся находятся в руинированном состоянии. В Белгородской области восстановили несколько ветряных мельниц, в том числе одна из них производит муку.