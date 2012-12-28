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Общество
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сегодня, 14:08
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В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу
Первый в Липецкой области голландский «ветряк» восстановлен за счет президентского гранта.
Открытие восстановленной мельницы, как сообщил GOROD48 руководитель областного краеведческого общества Александр Клоков, состоится 25 августа. Дата приурочена к «Третьему Спасу» или «Хлебному Спасу» — православному празднику.
Как сообщил Александр Клоков, проект уникален не только с точки зрения краеведения, но тем, что в мельнице воссозданы мукомольные механизмы, которые смогут молоть настоящую муку.
—Как раз сейчас монтируем эти механизмы, — сказал Клоков.
Ветряная мельница пока единственная восстановленная в Липецкой области. Таких в России — от 70 до 90, около половины восстановлены, но оставшиеся находятся в руинированном состоянии. В Белгородской области восстановили несколько ветряных мельниц, в том числе одна из них производит муку.
Фото: t.me/anatolypopovdobroe/1857
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