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сегодня, 14:08
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В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу

Первый в Липецкой области голландский «ветряк» восстановлен за счет президентского гранта.

Завершаются работы по реставрации мельницы в селе Лебяжье Добровского округа. Каменная мельница по голландскому образцу была построена в Лебяжьем Дмитрием Покидовым в 1895 году. Мельница действовала по своему прямому назначению до 60-х годов XX века, а затем начала ветшать. В 2023 году Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» и Липецкое областное краеведческое общество выиграли президентский грант на восстановление мельницы.

Открытие восстановленной мельницы, как сообщил GOROD48 руководитель областного краеведческого общества Александр Клоков, состоится 25 августа. Дата приурочена к «Третьему Спасу» или «Хлебному Спасу» — православному празднику.

Как сообщил Александр Клоков, проект уникален не только с точки зрения краеведения, но тем, что в мельнице воссозданы мукомольные механизмы, которые смогут молоть настоящую муку.

—Как раз сейчас монтируем эти механизмы, — сказал Клоков.

Ветряная мельница пока единственная восстановленная в Липецкой области. Таких в России — от 70 до 90, около половины восстановлены, но оставшиеся находятся в руинированном состоянии. В Белгородской области восстановили несколько ветряных мельниц, в том числе одна из них производит муку.

Фото: t.me/anatolypopovdobroe/1857
мельница
реставрация
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Безмасочник
30 минут назад
И что это даст нам для познания истории? Лучше бы декоммерциализировали ГАЛО и сделали удаленный свободный доступ к его историческим документам.
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й
36 минут назад
Поликлиника там что?
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Такса глубоководная.
53 минуты назад
Это, очень хорошо.
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