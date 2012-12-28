Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Заместитель министра МЧС России Антон Герасимов пригласил липецких айтишников в федеральную рабочую группу
Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Спорт
65
34 минуты назад
Дублёры «Металлурга» в Лисках пропускали на любой вкус
Второй круг юные липчане начали с поражения.
С первых минут на ворота Павла Кораблина обрушился ливень атак, от которого вратарь еле успевал отбиваться, а на 15-й минуте после удара форварда Андрея Гарманова мяч со звоном отразила штанга.
Но – сколько верёвочке не виться. Злым гением для нашей команды стал 27-летний экс-полузащитник подольского «Витязя» и новомосковского «Химика-Арсенала» Иван Борсяков, который открыл счёт на 19-й минуте, а затем дважды ассистировал партнёрам. На 31-й минуте он подал угловой и защитник Константин Семьянинов пробил головой по недосягаемой для Кораблина траектории – с «наклёвом». На 36-й минуте «железнодорожники» разыграли головокружительную комбинацию и Борсяков вывел Гарманова на пустые ворота – 3:0.
«Локо» вышел на 1-е место – 10 игр, 24 очка, правда у «Урожая» из Елани – 22 очка один матч в запасе. Липчане по-прежнему последние – 10 игр, 2 очка. Следующий матч 26 июля в Борисоглебске с «Кристаллом-МЭЗ».
Видео СФФ "Центр"
0
0
1
0
0
Комментарии