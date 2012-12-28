Дублёры «Металлурга» в Лисках пропускали на любой вкус

Второй круг юные липчане начали с поражения.

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Но – сколько верёвочке не виться. Злым гением для нашей команды стал 27-летний экс-полузащитник подольского «Витязя» и новомосковского «Химика-Арсенала» Иван Борсяков, который открыл счёт на 19-й минуте, а затем дважды ассистировал партнёрам. На 31-й минуте он подал угловой и защитник Константин Семьянинов пробил головой по недосягаемой для Кораблина траектории – с «наклёвом». На 36-й минуте «железнодорожники» разыграли головокружительную комбинацию и Борсяков вывел Гарманова на пустые ворота – 3:0.







«Локо» вышел на 1-е место – 10 игр, 24 очка, правда у «Урожая» из Елани – 22 очка один матч в запасе. Липчане по-прежнему последние – 10 игр, 2 очка. Следующий матч 26 июля в Борисоглебске с «Кристаллом-МЭЗ».





Видео СФФ "Центр"



Рановато дублёрам «Металлурга» соперничать с командой, которая и затерялась бы и во второй лиге. Второй круг первенства СФФ «Центр» надежды липецкого футбола начали в Лисках Воронежской области и потерпели поражение от одного из лидеров – 0:5.С первых минут на ворота Павла Кораблина обрушился ливень атак, от которого вратарь еле успевал отбиваться, а на 15-й минуте после удара форварда Андрея Гарманова мяч со звоном отразила штанга.На 69-й минуте устал тащить команду и Кораблин, пропустивший почти с 40 метров от «опорника» Кирилла Колесникова (в прошлом «Факел», «Строгино», «Калуга»). После этого Кораблин был заменён на Дмитрия Есипова. 18-летний голкипер очень хотел остаться «сухим» и уже в компенсированное время в одной атаке дважды спас команду, но к концу игры с трудом волочившая ноги липецкая защита всё равно позволила экс-хавбеку «Ельца» Кириллу Чечурину затолкать мяч в сетку и сделать счёт хрестоматийным.