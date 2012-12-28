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Происшествия
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47 минут назад
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Женщина отбилась от уличного грабителя: задержан уроженец Волгорадской области
Грабитель напал на женщину в десять вечера у дома на улице Белана. Он попытался отнять у нее сумку и сотовый телефон, но липчанка проявила характер и свое имущество нападавшему не отдала. А после того, как он убежал, она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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