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Липчан предупреждают о грозе и граде
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Общество
334
вчера, 23:39

Липчан предупреждают о грозе и граде

Спасатели дают советы, как правильно вести себя в непогоду.

ГУ МЧС по Липецкой области предупреждает жителей, что утром и днём в воскресенье, 16 июня, ожидается гроза, сильный дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.

Ненастье может продлиться до ночи 17 июня.

Спасатели рекомендуют на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Желательно проследить, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию.

Если же непогода застала в пути, то наиболее безопасным местом является автомобиль и его лучше не покидать.

В случае попадания молнии, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Гроза
град
непогода
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