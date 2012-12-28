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Общество
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вчера, 23:39
Липчан предупреждают о грозе и граде
Спасатели дают советы, как правильно вести себя в непогоду.
Ненастье может продлиться до ночи 17 июня.
Спасатели рекомендуют на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Желательно проследить, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию.
Если же непогода застала в пути, то наиболее безопасным местом является автомобиль и его лучше не покидать.
В случае попадания молнии, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
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