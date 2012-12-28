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27 минут назад

Число погибших после обрушения подъезда дома в Шебекине выросло до пяти

Число погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино в результате удара выросло до пяти — в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована... Тяжесть ранений была не совместима с жизнью... Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщал о семи пострадавших, МЧС информировало о четырех погибших. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.

Всего пострадали шесть мирных жителей. Также с верхних этажей дома спасены шесть человек.
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