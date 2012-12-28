Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
В пользу родных умершего по вине врача-стажёра пациента взыскано более 1,5 миллиона рублей
Происшествия
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57 минут назад
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39-летняя липчанка перевела гадалке из «Одноклассников» 70 000 рублей
А двоих парней обманули при покупке билетов на концерты.
20-летний парень увидел предложение в «Телеграм» о продаже билетов на стендап-концерт: липчанин перешёл по ссылке и лишился 7990 рублей. Точно также обманули 19-летнего липчанина: покупая билеты на концерт, он перешёл по ссылке и лишился 72 000 рублей.
57-летний липчанин хотел заработать на инвестициях. Он установил приложение для совершения брокерских действий и за 10 дней лишился 324 000 рублей.
У 40-летней женщины попросили в долг со взломанного аккаунта её знакомого в мессенджере. Она не отказала и отправила мошенникам 45 000 рублей.
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