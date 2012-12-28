А двоих парней обманули при покупке билетов на концерты.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники под самыми разными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 39-летняя липчанка перевела гадалке из «Одноклассников» 70 000 рублей, а потому одумалась и пришла с заявлением в полицию.20-летний парень увидел предложение в «Телеграм» о продаже билетов на стендап-концерт: липчанин перешёл по ссылке и лишился 7990 рублей. Точно также обманули 19-летнего липчанина: покупая билеты на концерт, он перешёл по ссылке и лишился 72 000 рублей.57-летний липчанин хотел заработать на инвестициях. Он установил приложение для совершения брокерских действий и за 10 дней лишился 324 000 рублей.У 40-летней женщины попросили в долг со взломанного аккаунта её знакомого в мессенджере. Она не отказала и отправила мошенникам 45 000 рублей.