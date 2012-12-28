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Происшествия
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сегодня, 11:53
Пожар в квартире на Циолковского разгонялся на 20 квадрантных метрах
В списке спасенных девять человек.
Помимо пострадавшей семьи из дома на улице Циолковского спасены ещё четыре человека. С огнем боролись четыре расчета с автолестницей, штабом пожаротушения и городские спасатели.
Из горящего дома на улице 6-й Гвардейской Дивизии в Липецке вечером 9 июня спасены три человека. Огонь уничтожил вещи и внутреннюю отделку квартиры на 15 квадратных метрах.
В тот же день в деревне Малашевка Липецкого округа сгорело бесхозное строение, в селе Красное Усманского района не пережила пожар парная бани, а в Липецке на улице Пионерской — автомобиль «Мерседес».
Днем ранее на улице Ангарской в Липецке огонь уничтожил десятилетний автомобиль «Опель».
Также в субботу огнём повреждена кровля жилого дома в селе 2-я Куликовка Лебедянского района. Три пожара произошли в СНТ: в грязинском садоводстве «Заря» сгорело бесхозное строение, в елецком «Садоводе» в огне погибла надворная постройка, а в липецком «Горняке» — садовый домик.
Всего за выходные дни пожарные области зарегистрировали 17 возгораний, из которых два — горение мусора на открытой площади, три — оставленной без присмотра на плите пищи.
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