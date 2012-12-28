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Происшествия
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20 минут назад
Сгоревший на трассе грузовик перевозил жидкую резину и грунтовку для бассейнов
Огонь уничтожил фуру и все находящиеся в ней товары.
«На место происшествия выезжали одно отделение пожарной части № 14 регионального Управления противопожарной спасательной службы и два расчета коллег из МЧС. Благодаря слаженным действиям, пламя было потушено. Огонь уничтожил фуру и все находящиеся в ней товары», — отметили в УГПСС.
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