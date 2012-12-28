Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность погибшего на площади Победы мужчины
Происшествия
Единственный известный кандидат на пост мэра Липецка сдал документы в конкурсную комиссию
Общество
Липецкая вечЁрка: упавший из окна, проблемы подземного перехода и первые 100-бальники
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцов многоэтажки предупредили об опасности обрушения парковки
Общество
Дерево упало на четыре автомобиля на парковке возле дома
Происшествия
«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры»
Общество
Пьяный водитель «Форда» сбил пешехода и скрылся с места аварии
Происшествия
«Будем учить своих врачей»
Общество
Роман Ченцов принес в Липецкий горсовет заявление о желании стать мэром
Общество
Читать все
Больше всех в муниципальных организациях Липецка зарабатывал директор парков и Зеленого острова
Общество
Жильцов многоэтажки предупредили об опасности обрушения парковки
Общество
Трое липчан заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Здоровье
По Данкову бегают лоси
Общество
У липецкого предпринимателя изъяли 180 литров немаркированного пива
Происшествия
Cнять наличные на кассе можно в 403 торговых точках Липецкой области
Экономика
На улице Фурманова из-под земли бьёт вода
Общество
В Становлянском районе на трассе «Дон» сгорел прицеп грузовика
Происшествия
Сгоревший на трассе грузовик перевозил жидкую резину и грунтовку для бассейнов
Происшествия
Областной Совет на треть увеличил пособие усыновителям
Общество
Читать все
Происшествия
175
20 минут назад

Сгоревший на трассе грузовик перевозил жидкую резину и грунтовку для бассейнов

Огонь уничтожил фуру и все находящиеся в ней товары.

По уточнённым данным, сгоревший в Становлянском районе на 370-м километре альтернативной трассы М4-«Дон» грузовик перевозил жидкую резину и грунтовку для бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

49D31F25-F743-4292-A443-A31CA59D2215.jpeg

«На место происшествия выезжали одно отделение пожарной части № 14 регионального Управления противопожарной спасательной службы и два расчета коллег из МЧС. Благодаря слаженным действиям, пламя было потушено. Огонь уничтожил фуру и все находящиеся в ней товары», — отметили в УГПСС.
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru