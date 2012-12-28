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37 минут назад

В Становлянском районе на трассе «Дон» сгорел прицеп грузовика

На прицепе загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В Становлянском районе недалеко от села Тростное на 370-м километре альтернативного участка трассы «Дон» сегодня сгорел прицеп грузовика «Мерседес».

— Площадь пожара ставила 60 квадратных метров. Загорелся утеплитель прицепа, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Прицеп тушили четыре отделения пожарных.

Очевидцы пожара рассказали в соцсетях, что из-за пожара движение на альтернативном участке трассы «Дон» было перекрыто, машины направляли в объезд. Со стороны Москвы образовалась пробка. 

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Фото, видео —  vk.com/video/@elec_online и vk.com/id451860271  
пожар
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