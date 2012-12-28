В Становлянском районе на трассе «Дон» сгорел прицеп грузовика

На прицепе загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В Становлянском районе недалеко от села Тростное на 370-м километре альтернативного участка трассы «Дон» сегодня сгорел прицеп грузовика «Мерседес».— Площадь пожара ставила 60 квадратных метров. Загорелся утеплитель прицепа, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.Прицеп тушили четыре отделения пожарных.Очевидцы пожара рассказали в соцсетях, что из-за пожара движение на альтернативном участке трассы «Дон» было перекрыто, машины направляли в объезд. Со стороны Москвы образовалась пробка.