Происшествия
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37 минут назад
В Становлянском районе на трассе «Дон» сгорел прицеп грузовика
На прицепе загорелся утеплитель. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
— Площадь пожара ставила 60 квадратных метров. Загорелся утеплитель прицепа, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Прицеп тушили четыре отделения пожарных.
Очевидцы пожара рассказали в соцсетях, что из-за пожара движение на альтернативном участке трассы «Дон» было перекрыто, машины направляли в объезд. Со стороны Москвы образовалась пробка.
Фото, видео — vk.com/video/@elec_online и vk.com/id451860271
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