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18 минут назад

«Экотехнопарк» позволит принимать более 200 тысяч тонн отходов ежегодно

Природоохранный комитет областного Совета провел выездной заседание на строительной площадке «Экотехнопарка» в Липецком районе. Депутатам рассказали, что этот полигон решит проблему с мусором на ближайшие 30 лет. 

Природоохранный комитет областного Совета обсудил сегодня обращение с отходами на территории Липецкой области. Работа комитета была разбита на два этапа. Сначала депутаты побывали на строительной площадке «Экотехнопарка» в Липецком районе, затем собрались на заседание в малом зале правительства региона.

Как сообщил гендиректор компании «СтройСельхозГарант» Никита Мыза, первый этап строительства «Экотехнопарка» в основном завершен, карта под выгрузку мусора готова, осталось благоустройство. Второй этап предполагает монтаж мусоросортировочного комплекса и устройство площадки компостирования. Третий этап подразумевает строительство через 12 лет второго котлована для ТБО.

— На полигоне предусмотрено три вида обращения с отходами – размещение, обработка и утилизация. Строительство «Экотехнопарка» позволит обеспечить исполнение указа президента России Владимира Путина о снижении в два раза количества ТКО, направляемых на полигоны, — пояснила начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина.

«Экотехнопарк» позволит решить проблему с мусором в регионе на ближайшие 30 лет. А ещё создать более 200 новых рабочих мест.

— Сегодня мы видим современный комплекс по обработке, захоронению и утилизации отходов. Полигонов такого уровня оснащённости и защищённости в России всего шесть. Комплекс позволяет ежегодно принимать более 200 тысяч тонн отходов. Он будет обслуживать центральную зону регионального оператора Липецкой области, — рассказал председатель природоохранного комитета областного Совета депутатов Сергей Волобуев.

На всём протяжении строительства у жителей близлежащих деревень было много опасений о рисках заражения подземных источников питьевой воды. Эти вопросы от избирателей подняли депутаты.

Как пояснила Галина Рощупкина, с территории комплекса ни в почву, ни в поверхностные водотоки выбросов не будет. Тем не менее, предусмотрен ежемесячный анализ воды из скважин.

Также Галина Рощупкина сообщила, что «Экотехнопарк» оборудован рамками, позволяющими отследить наличие радиоактивного мусора, что не позволит складировать на его территории заражённые ТБО.

Вторая часть работы природоохранного комитета прошла в малом зале правительства области. Галина Рощупкина рассказала о том, как в регионе реализуется подпрограмма по обращению с отходами в Липецкой области. По ее словам, к 2023 году более 600 тысяч жителей региона улучшили условия проживания, 44 га земель возвращено в целевой оборот, ликвидированы две несанкционированные свалки «Венера» и «Елец». Реализация Федеральной программы «Чистая страна» в области завершена досрочно.

бытовые отходы
мусорный полигон
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