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сегодня, 09:21
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От имени умершего человека продали квартиру

Трое мошенников сначала получили условный срок, но потом его заменили реальным лишением свободы.

Липецкий областной суд отменил условное осуждение троим мошенникам за махинации с квартирой, проданной от имени умершего человека.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, изначально это дело рассматривал Правобережный районный суд. Им четверо подсудимых признаны виновными в совершении фиктивной сделки по продаже квартиры от имени умершего человека. Подпись собственника в договоре была подделана. В оформлении документов о праве собственности участвовала на тот момент сотрудница МФЦ (дело в отношении нее было выделено в отдельное производство, вынесен обвинительный приговор).

Затем квартира еще несколько раз фиктивно продавалась с оформлением права собственности на подставных лиц, после чего ее приобрели добросовестные приобретатели по объявлению на сайте. Они, как и наследник умершей собственницы квартиры, были признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

По части четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в отношении троих потерпевших) трое мошенников получили условный срок.

Но гособвинитель и потерпевшие подали апелляционные жалобы на приговор. Потерпевшие заявили, что осужденные извинений не принесли, не раскаялись, не возместили причиненный ущерб, назначенное им наказание не способствует целям исправления и восстановления социальной справедливости.

Суд апелляционной инстанции согласился с этой позицией, назначив троим мошенникам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Условное осуждение одной из осужденных оставлено в силе, поскольку в настоящее время она официально трудоустроена, одна воспитывает малолетнего ребенка, лишение ее свободы существенно повлияет на условия жизни ее дочери.


мошенничество
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Комментарии (4)

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Гостья1
2 минуты назад
Не только деньги потерял покупатель,а общество потеряло веру в честное отношение и порядочность. ВОР-это пожизненный позор !
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самый гуманный суд
12 минут назад
за воровство мыла - 3 года, за аферу с продажей квартиры и подделку документов в том числе с использованием должностных полномочий - условка.
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Человек
54 минуты назад
Во как помогло наличие дочери
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Позитив
11 минут назад
Защита прав ребенка! Думаете, что в детдоме ей будет лучше?!
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