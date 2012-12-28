В Усманском районе обнаружили «резиновый» дом: туда прописали больше 20 иностранцев

Гостеприимной хозяйке дома грозит до трёх лет лишения свободы.

44-летняя жительница Усманского района обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учет более 20 иностранцев.«По данным следствия, c июля по декабрь 2023 года обвиняемая из корыстных побуждений фиктивно постановила на учет свыше 20 иностранных граждан, заведомо не намереваясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Иностранцев женщина прописала в своем жилом доме, принадлежащем ей на праве собственности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Действия женщины квалифицированы следствием по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы.