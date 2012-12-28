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сегодня, 09:13
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В Усманском районе обнаружили «резиновый» дом: туда прописали больше 20 иностранцев
Гостеприимной хозяйке дома грозит до трёх лет лишения свободы.
«По данным следствия, c июля по декабрь 2023 года обвиняемая из корыстных побуждений фиктивно постановила на учет свыше 20 иностранных граждан, заведомо не намереваясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Иностранцев женщина прописала в своем жилом доме, принадлежащем ей на праве собственности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия женщины квалифицированы следствием по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы.
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