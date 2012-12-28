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сегодня, 09:13
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В Усманском районе обнаружили «резиновый» дом: туда прописали больше 20 иностранцев

Гостеприимной хозяйке дома грозит до трёх лет лишения свободы.

44-летняя жительница Усманского района обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учет более 20 иностранцев.

«По данным следствия, c июля по декабрь 2023 года обвиняемая из корыстных побуждений фиктивно постановила на учет свыше 20 иностранных граждан, заведомо не намереваясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Иностранцев женщина прописала в своем жилом доме, принадлежащем ей на праве собственности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Действия женщины квалифицированы следствием по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до трёх лет лишения свободы.
миграция
иностранцы
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Алина
28 минут назад
Тоже не понимаю почему в свое жилье нельзя прописывать может я хочу на этом подзаработать как общедомовые показатели оплачивать или отопление за весь апрель так норма а как прописывать за вознаграждение так уголовка.
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Позитив
13 минут назад
Составляйте договор и платите 13% от дохода, кто Вам не дает! Халява она такая, надо отвечать за нее!!!
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Прохожий
51 минуту назад
В свой дом кого хочу, того и пропишу
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zzloyzz
сегодня, 09:27
20 иностранных специалистов прописала в своем жилом доме. А куда смотрели соответствующие органы?
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Интересно
сегодня, 09:21
А миграционная служба типа не в курсе была.... ну-ну....
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