Новый «Арбат», детский городок, реконструкция водоочистки – как преображаются Грязи

Райцентр в этом году приступил к крупному обновлению.

При реконструкции решили сохранить милые сердцу каждого жителя Грязей особенности. Раньше на улице располагались плодородные сады, поэтому на всем ее протяжении планируют высадить более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев.









Работы уже идет полным ходом



Улицу вымостят новой плиткой, даже рисунок которой подчеркнёт своеобразие крупного железнодорожного центра, а один из участков, выложенный из брусчатки, в точности повторит положение железнодорожных путей вблизи станции Грязи-Воронежские.











Также здесь обустроят сухой фонтан, велодорожку, несколько игровых зон и зон для отдыха – с навесами и шахматными столами. Вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными макетами с достопримечательностями города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха. При разработке этого участка строителей консультировали сотрудники всероссийского общества слепых.









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Завершить работы здесь планируют к осени текущего года.



















Доброберег и грязинская набережная - гордость местных жителей. Прийти сюда погулять через отремонтированную улицу Правды скоро станет ещё проще



Детский городок уже смонтирован и становится излюбленным местом прогулок детворы и мамочек с колясками.











Производительность очистных сооружений увеличится вдвое с 6 тысяч до 12 тысяч кубических метров. При этом для очистки воды будут применены новые технологии, в том числе – ультрафиолет. Всё это снизит содержание хлора в воде, которая поступает местным жителям по трубам, а чистоту и экологичность увеличит.











В Грязях весной началось масштабное благоустройство, которое сделает город ещё более уютным и симпатичным. Проект обновления победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, а теперь подрядчики приступили к его реализации.Работы уже вовсю кипят на улице Правды. Местные жители давно привыкли называть её грязинским Арбатом, ведь улица связывает парки 50-летия Победы и Флёрова, красивую набережную Доброберег, а также Центр культуры и Красную площадь у районной администрации. Поэтому улица всегда была излюбленным местом для прогулок грязинцев и своего рода визитной карточной города.— В настоящий момент завершены работы по демонтажу старой плитки, сейчас уже укладывают новую, — говорит заместитель главы городского поселения Грязи Александр Помазуев. — У нас используются уникальные методы благоустройства. Если посмотреть на улицу в высоты птичьего полёта, то можно будет увидеть контуры города Грязи, ограниченные железнодорожными ветками.А вот в сквере Гагарина, благодаря неоднократным победам в голосовании за благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», грязинцы уже могут отдыхать целыми семьями.За три года с 2021 по 2023 год за благоустройство сквера местные жители проголосовали более 11 тысяч раз! Это серьёзная цифра для 40-тысячного города.Новая детская площадка, зоны для прогулок, отдыха и занятия спортом – всё это появилось на месте бывшего пустыря.Отметим, что активность жителей Грязей при голосовании за объекты благоустройства приносит свои плоды. Так, в прошлом году благодаря неравнодушию людей обновили сквер 50 лет Победы. В этом году работы начались на территории сквера Новорожденных, который уже успел победить и в голосовании прошлого и нынешнего года, поэтому дополнительные средства для его преображения будут выделены и в 2025 году.А ещё в Грязях началась самая масштабная за последние годы реконструкция городских очистных сооружений.Она стала возможной благодаря одобрению Правительственной комиссией специального казначейского кредита для Липецкой области. Очистные сооружения обслуживают не только город Грязи, но и предприятия особой экономической зоны. С ростом ОЭЗ и самого города реконструкция важного объекта была необходима.Всего на обновление комплекса будет направлена громадная сумма – 160 миллионов рублей, но на здоровье граждан у нас не экономят.— В этом году в Липецкой области будут благоустроены 107 общественных пространств в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», — рассказала заместитель начальника управления ЖКХ Липецкой области Ирина Дьякова. — Самая масштабная реконструкция ждёт объекты, победившие во всероссийском конкурсе благоустройства. Это объекты в городе Грязи, а также улицы Карла Маркса и Урицкого в Данкове. При реконструкции учтено мнение граждан, комфортность для различных возрастных категорий населения, доступность для маломобильных групп и т.д.