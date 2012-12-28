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24 минуты назад
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Напавшему на бывшую жену и её спутника с топором мужчине не удалось смягчить приговор
Защитник осужденного просил переквалифицировать действия мужчины с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц.
Судом первой инстанции мужчина был приговорён к 8 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год за покушение на умышленное убийство двух лиц, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, защитник осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, в которой просил приговор суда изменить, переквалифицировав действия нападавшего на пункт «б» часть 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц) и смягчив назначенное наказание. Но доказать отсутствие умысла на убийство и самостоятельный отказ осужденного от продолжения преступных действий адвокату не удалось.
Липецкий областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
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