Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Жителям двух улиц Ниженки после ремонта на сети водоснабжения не рекомендовано пить водопроводную воду
Кратковременные дожди с грозой и снова до +30 ожидаются в понедельник в Липецкой области
Сегодня в Липецке: прощальный матч легенды, популярный автобус станет ходить по-новому, ТОП самых дорогих покупок
Общество
111
сегодня, 08:55
1
От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1454 человека
В том числе 697 детей.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на исследования в лаборатории доставили 1349 клещей, из них 153 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,3%), 58 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,3%), 4 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).
В 10,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,6% — на территории садоводческих товариществ, в 65,1% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)