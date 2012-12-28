От укусов клещей в Липецкой области пострадали 1454 человека

В том числе 697 детей.

От укусов клещей в Липецкой области уже пострадали 1454 человека, из них 697 детей (48%).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на исследования в лаборатории доставили 1349 клещей, из них 153 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (11,3%), 58 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,3%), 4 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).В 10,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,6% — на территории садоводческих товариществ, в 65,1% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.