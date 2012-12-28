Попали в замес: местный арбитр в Брянске судил так, что футболисты попытались его побить

Кто догадался назначить на ответственейший матч 20-летнего судью, у которого молоко на губах не обсохло?

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Матч складывался трудно: пропустив в дебюте от капитана хозяев Владимира Сёмина «соколы» отыгрались на 12-й минуте: дальний угол красиво поразил Сергей Путилин. Однако на исходе получаса игры хозяева после подачи углового вновь вышли вперёд – 2:1. Этот счёт и держался до тех пор, пока местный арбитр Денис Логвинов не решил досрочно дать финальный свисток, оказавшись уже не в силах сдерживать игроков, которых сам же и вывел из себя своим судейством.







Но и здесь у Логвинова ещё была возможность дать игрокам выпустить пар, и не терять контроль над ситуацией. Однако он предпочёл действовать, как держиморда: с позиции вседозволенности - свистками и карточками. Чем окончательно всё погубил.





По кадрам видеотрансляции видно, как всё больше распаляются игроки от неумелых действий арбитра, который к тому же вскоре решил удалить и ещё парочку липчан – и всё за несогласие с его решениями. В горячке кто-то из липчан сбил арбитра с ног. чего делать, конечно, не следовало. В конце разборки у Логвинова оказалась разорвана футболка, но если бы не заступничество тренеров и руководства команд, футболистов, умудрявшихся сохранять трезвую голову и в этой ситуации, арбитру могло прийтись совсем туго. Судья почёл за благо дать финальный свисток, не доиграв примерно полчаса (!) и скрылся в подтрибунном помещении.Брянские болельщики, которых устраивал такой поворот событий, кричали вслед своему земляку, что он герой и молодец.

В решающем матче Кубка чемпионов СФФ «Центр» футболисты липецкого «Сокола» точнее били по судье, чем по воротам. Потасовка в Брянске в игре «соколов» с местным «ДФЦ А. Стёпина» вспыхнула на 58-й минуте игры.Нервы команд были напряжены до предела. Сокольцы в случае победы могли повторить в миниатюре вчерашнее достижение мадридского «Реала» и стать сильнейшей командой в турнире чемпионов своих областей.Неизвестно, в чью светлую голову пришла идея назначить на столь ответственный поединок 20-летнего судью, который до сих пор проявлял себя только в играх подростков в Юношеской футбольной лиге. С баталиями взрослых дяденек, у которых на кону стоит желанный трофей, недавний выпускник средней школы явно не справился. Решения Логвинова в пользу его земляков всё чаще вызывали гнев у футболистов «Сокола» и их болельщиков. Свистки, замечания, желтые карточки почему-то шли в одну сторону.А когда накал статей поднялся до уровня пороховой бочки, Логвинов сам же и поднёс фитиль, решив удалить липецкого футболиста Евгения Фролова (в прошлом многолетнего капитана «Металлурга»,)… за разговоры. Опытный арбитр в такой ситуации никогда не потянулся бы за красной карточкой, попытавшись, наоборот, сгладить эмоции. Но тинейджер решил – он здесь власть.На игроков «Сокола» это подействовало словно озверин. Конечно, это не красит липецких футболистов, но в пылу борьбы любая несправедливость воспринимается особенно остро, а особенно – если она не первая по счёту. Свою лепту внесли и болельщики: липчане, приехавшие за 400 километров на специально выделенном клубом автобусе, затянули речёвки, в которых содержались предположение о нетрадиционной ориентации человека в жёлтой майке, а местная торсида требовала от земляка судьи «давить» гостей ещё сильнее.Самое печальное, что пострадать теперь может «Сокол» - как минимум, отложенной мечтой о Кубке чемпионов. Ведь матч вряд ли переиграют - оставят в силе текущий результат или засчитают липчанам техническое поражение. что в сущности одно и тоже. В этом году бессменные чемпионы Липецкой области последних лет были как никогда близки к первому такому трофею, который до сих пор не покорялся командам из нашего региона. А некоторые футболисты за несдержанность могут получить дисквалификации.