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сегодня, 09:12

В выходные холодную воду отключат на пяти улицах

В субботу, 1 июня с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители трех улиц, в воскресенье краны временно пересохнут еще на двух улицах. 

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

1 июня с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической. Цистерна с водой будет находиться возле дома № 99 по улице Московской. 

2 июня, в воскресенье с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 92б по проспекту Победы и №№ 88, 90, 92, 94, 94а, 96б по улице Космонавтов. Воду подвезут по адресам: проспект Победы, 92б, улица Космонавтов, 94. 

1 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством из-за установки приборов учета столкнутся потребители на улицах Баумана, Родниковой, Советской (в Сселках), 40 лет Октября, Ушинского, Фурманова, Космодемьянской, Инженерной, адмирала Макарова, Дзержинского, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Балмочных, Гагарина, переулка Новогоднего, проезда Осеннего, проспекта Мира, площади Мира, садоводчеств «Цементник», «Металлург-6». Перерывы подачи электроэнергии продлятся в указанный промежуток не более трех часов для каждого отдельного домовладения. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Терешковой, Космонавтов. 

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