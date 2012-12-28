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сегодня, 13:22
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Участник СВО считает себя жертвой обмана

Прапорщик Росгвардии заплатил за ремонт машины 149 тысяч рублей, но услуги не получил.

Спецназовец липецкого регионального управления Росгвардии Сергей Овчинников познакомился с предпринимателем Алексеем Голтом еще в пандемию через «ВК». Бизнесмен позиционировал себя отменным знатоком автомобилей, заявлял, что у него работают опытные автомеханики, способные решать любые задачи. Вернувшись из зоны СВО, Овчинников в феврале этого года отдал Алексею Голту в ремонт свою машину и перевел ему 149 тысяч рублей для на расходные материалы. Однако отремонтированную машину так и не получил. Росгвардеец счел себя обманутым и написал заявление о привлечении предпринимателя в полицию. Заявление у него приняли. А 7 мая он получил из полиции отказное постановление со ссылкой на ч.1 п.2 ст. 24 УПК РФ — «уголовное дело не может быть возбуждено в связи с отсутствием состава преступления».

— Мне ни разу не позвонили из восьмого отдела полиции УМВД России по Липецку, не вызвали туда для опроса. В дежурной части мне дали номера участковых, но эти телефоны не работали, — пожаловался Сергей Овчинников липецкому общественнику Андрею Трофименкову, который в свою очередь, обратился в прокуратуру.

А мы выяснили, что в восьмой отдел полиции помимо Овчинникова с заявлениями о привлечении предпринимателя Алексея Голта обратились еще пять жителей Липецка.

«Моя мама тоже является в данном случае пострадавшей, пожалуйста, если вам не сложно, придайте огласке это дело. Проблема в том, что его родственники ооооочень уверены в том, что ему ничего за это не будет. Как сказала его жена: «Все опера Липецка в курсе, что у него маниакально депрессивный психоз, и никто ничего делать не будет, никто за это дело не возьмется. А если вы будете настаивать, пугать 159 статьей УК РФ («мошенничество»), то он покончит с собой и вам вообще ничего не достанется». С апреля его родня обещала вернуть маме деньги, но воз и ныне там. Мама отдала Голту машину в октябре, оплатила всю сумму, ещё докупала запчасти. Ей даже пришлось взять кредит, чтоб мастер доделал работу. По итогу она отдала ему 380 т.р. О Голте все обманутые им люди узнали через объявления, в которых он представлялся порядочным человеком», — такой пост можно найти в группе в «ВК», созданной Сергеем Овчинниковым.

автомойка.jpg

— Голт всех приглашал в свой офис на Циолковского, 43б. В этом здании находятся автосервис, шиномонтаж, автомойка. Я лично думал, что все это принадлежит Голту, так он себя позиционировал. Я ему поверил. После этого оказалось, что он был обычным посредником, оставленные ему машины распихивал по автосервисам. Он снимает квартиру где-то на «Елецком», на связь не выходит, — рассказал GOROD48 Сергей Овчинников.

Мы обратились за комментариями в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

Нам подтвердили то, что с заявлениями о мошенничестве в полицию обратились шесть граждан и что сейчас идет проверка деятельности Алексея Голта. Отказное постановление Сергей Овчинников получил просто потому, что истекли сроки доследственной проверки из-за невозможности найти и опросить предпринимателя. По словам родственницы бизнесмена, он не живет по месту регистрации. Когда его найдут, полиция даст процессуальную оценку его действиям.

— Пока все выглядит как гражданско-правовые отношения. Доказывать умысел на мошенничество по таким делам сложно, — сказали в пресс-службе регионального управления МВД.

фото: Яндекс
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Наблюдатель
11 минут назад
Какие отписки не напишут: лиш бы не работать.
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горе от ума
11 минут назад
ща, Бастрыкин даст указания, тогда возбудятся
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Не понял
43 минуты назад
Барыга кинул омоновца и милиционеры ушли в отказ? Круто, чё...
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Хорошо
59 минут назад
живут мошенники ,сколько лазеек в законах для них !
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По-соседски
сегодня, 13:31
"Заявление о привлечении в полицию"? Круто!
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