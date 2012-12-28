Гроза не повлияет на жару: в Липецкой области до +30

31 мая Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта циклона со Средиземноморья — он принесет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. 1 июня кратковременные дожди сохранятся. 2 июня существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.На всей территории области установилась высокая пожароопасность лесов — VI класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.