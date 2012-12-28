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Погода в Липецке
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сегодня, 17:31
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Гроза не повлияет на жару: в Липецкой области до +30
На всей территории области установилась высокая пожароопасность лесов — VI класс горимости.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер южный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.
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