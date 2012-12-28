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сегодня, 16:58
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Ни машин, ни денег — бывший полицейский попал под уголовное преследование за обман десяти человек

По данным следствия, он обещал знакомым дешевые автомобили, и исчезал, получив деньги.

В редакцию GOROD48 обратились несколько липчан с рассказом об обмане со стороны предпринимателя Животворова Н.

История у всех похожа: предприниматель брал у них деньги, обещая машины по заниженным ценам. Он настолько располагал к себе, что некоторые из жертв давали деньги под честное слово. А доверяли ему из-за его бывшей профессии — ранее бизнесмен служил в полиции. Видимо, по этой же причине среди обманутых, со слов потерпевших, есть и его экс-коллеги. 

Проходило время, покупатели вместо машин получали разные отговорки. Когда же обманутые заявляли, что обратятся в полицию, им говорилось, что история с машинами — сфера гражданско-правовых отношений, и обращение в правоохранительные органы делу не поможет. 

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Но у некоторых все же терпение закончилось. Например, в январе 2024 года во время отбора объяснения по заявлению гражданина Глущенко М. Животворов признал, что получил от него в октябре 2023 года 1 350 000 рублей, но не смог исполнить договоренность по объективным причинам, умысла на хищение не имел, и деньги готов вернуть. Но не вернул и «Киа К5» не передал. Другой потерпевший за 1 300 000 хотел получить «BMW X1» 2016 года выпуска в июне 2023 года, но остался и без машины и без денег.

Другой пострадавший, Переветкин А., позаботился о том, чтобы обеспечить доказательство передачи Животикову 3 700 000 рублей за «Рено Сандеро» и «Changan UNI-K» в ноябре 2023 года, которые уже находились в России. Кроме полиции он обратился и в суд. Но вот уже несколько месяцев Фемида не может начать рассмотрение иска, так как истец болел, потом адвокату понадобилось ознакомиться с материалами дела…

Всего же, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 28-летний липчанин с мая по ноябрь 2023 года завладел суммой свыше 27 миллионов рублей у 10 жителей Москвы, Московской и Липецкой областей. 

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«Известно, что фигурант оформлял обязательства по доставке транспортных средств распиской, что, по мнению потерпевших, гарантировало им безопасность сделки. Часть сделок основывалась на устной договоренности. Следствием установлено, что подозреваемый не намеревался выполнять свои обещания. После того, как потерпевшие передавали ему деньги, он под различными выдуманными предлогами переносил сроки доставки машин. Задержание подозреваемого осуществлено оперативными сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке региональной Росгвардии. Следственными органами действия липчанина квалифицированы по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)», — сказано в официальном ответе областного управления МВД на запрос редакции. На время расследования предпринимателю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В полиции предлагают всем, кто пострадала от действий бизнесмена позвонить по телефонам 8(4742) 36-91-60, 36-96-31, 02, (102 с мобильного) или обратиться в ближайший отдел полиции. 

Также в пресс-службе отметили, что инкриминируемые Животворову деяния не соотносятся с его деятельностью во время несения службы в правоохранительных органах, так как еще в 2020 году он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
мошенничество
автомобили
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Олег
16 минут назад
Отправить на СВО его в первые ряды - штурмовиком!!!
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Александр
17 минут назад
Ахринеть, неужели добрались до этого Никиты, на СВО таких.
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Депутат
21 минуту назад
Житель города, почему же на красную, он уже бывший, на чёрную его, там ему будет уютнее, сразу замуж выйдет
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Житель города
сегодня, 17:35
На красную зону это существо. Там ему место.
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