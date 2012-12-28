Происшествия
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сегодня, 14:22
В ДТП на улице Первомайской участвовал мотоцикл и автомобиль
Водитель мотоцикла получил ссадину.
По уточненным данным, мотоциклист двигался по улице Первомайской в сторону улицы Фрунзе, когда со стороны площади Революции на дорогу выехал автомобиль «Лексус». В результате аварии мотоциклист упал и получил незначительную травму, помощь ему оказали врачи скорой помощи, которые проезжали мимо аварии.
На втором мотоцикле на место ДТП приехал родственник пострадавшего, которого очевидцы приняли за участника происшествия.
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