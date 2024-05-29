Почти автомобильный анекдот: на улице Первомайской столкнулись два мотоцикла

Водителям понадобилась помощь врачей.



Вечером 29 мая на улице Первомайской столкнулись два мотоциклиста.По словам очевидцев последствий ДТП, обоим водителям понадобилась помощь врачей, однако один из участников аварии получил более тяжелые травмы, ему пришлось отправиться в больницу.— Впервые такое ДТП вижу, — заявил водитель со стажем.В обстоятельствах аварии разбирался экипаж ДПС.