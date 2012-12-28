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Происшествия
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сегодня, 14:43
Уголовное дело в отношении предполагаемого наркозакладчика из Рязани передано в суд
У обвиняемого в арендованном «Шевроле Кобальт» нашли 980,28 грамма производного N-метилэфедрона.
По версии следствия, обвиняемый в интернете получил предложение от неизвестных за денежное вознаграждение заниматься незаконным сбытом наркотиков в качестве «закладчика».
16 апреля обвиняемый по указанию неизвестных и полученным от них координатам ориентира припарковал арендованный им автомобиль «Шевроле Кобальт» на обочине автодороги «Задонск-Донское», после чего пошел по координатам ориентира, где обнаружил сверток, в котором было 980,28 грамма производного N-метилэфедрона.
Наркотики он забрал и спрятал в автомобиле. Однако сразу после этого мужчина был замечен полицейскими, проезжавшими мимо на служебном автомобиле. Во время осмотра «Шевроле» они обнаружили спрятанный сверток.
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