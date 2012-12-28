Рязанского наркокурьера задержали в Задонском районе

Мужчину задержали на трассе

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Госавтоинспекторов, дежуривших на автодороге «Задонск – Донское» привлек стоящий на обочине автомобиль. Водитель, житель Рязанской области, увидев полицейских занервничал и попытался избавиться от свертка. Полицейские задержали водителя и отдали на экспертизу сверток. В нем оказалось вещество, которое является производным наркотического средства N-метилэфедроном общей массой более 980 граммов.- 40-летний мужчина планировал транспортировать наркотики в Рязанскую область, для дальнейшего распространения путем размещения «закладок». Задержанный пояснил, что информацию о незаконном заработке он нашел в Интернете и действовал по указанию куратора, сообщавшего ему координаты тайников и алгоритм сбыта наркотиков. В отношении подозреваемого следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.