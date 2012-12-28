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сегодня, 12:59

Комитет Госдумы одобрил штрафы на 600 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки, предусматривающие введение штрафов за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, - передает РИА Новости.

Помимо наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, содержащие наркотические средства растения или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Поправки вносятся ко второму чтению пакета законопроектов, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков, который внесло правительство в марте прошлого года.

Предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Физлицам будет грозить штраф на 2–4 тыс. руб. с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. с конфискацией, для предпринимателей без образования юрлица — аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца, юрлицам грозит штраф на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на три месяца.

Повторная пропаганда наркотиков в интернете будет причиной для наложения штрафа в размере 100–300 тыс. руб., либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов. Суд также сможет назначить исправительные работы на срок до двух лет. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Правительство внесло пакет законопроектов, уточняющих понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, в марте 2023 года. Под запретом должны оказаться публикации о положительных свойствах подобных препаратов и о допустимости и привлекательности их употребления.
пропаганда наркотиков
штрафы
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