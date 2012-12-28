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сегодня, 11:15

За неделю клещи покусали 221 человека, а всего от них пострадали уже 1230 жителей Липецкой области

С начала года зарегистрировано пять случаев клещевого боррелиоза.

В медицинские организации Липецкой области по поводу присасывания клещей обратились 1230 человек, в том числе 591 ребенок.

Как сообщает Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области, укусы клещами зарегистрированы во всех районах и городах области. За последнюю неделю зарегистрирован 221 случай присасывания клещей (из них 102 случая среди детей), что выше предыдущей недели в 1,8 раза (было 122 случая, в том числе 52 ребенка).

В лаборатории области с начала года для исследования доставлено 1149 клещей, из них 131 был инфицирован возбудителем клещевого боррелиоза (11,4%), 47 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,1%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).

В 65,1% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 10,5% случаях — в природных условиях, в 5,4% — на кладбищах, в 5,3% — в садоводческих товариществах, в 3,3% – в парках, скверах, на пляжах и базах отдыха, в 3,3% липчане привезли клещей с других территорий России.

Случаи заболевания клещевым энцефалитом на территории Липецкой области не регистрировались. С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам из профессиональных групп риска проводили вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 22 мая против клещевого энцефалита привиты 37 человек, в том числе 15 детей. Ревакцинировано 18 человек, в том числе 6 детей.

В Липецкой области за 4 месяца этого года зарегистрировано 5 случаев клещевого боррелиоза, что в 3,2 раза меньше аналогичного периода 2023 года (16 случаев). От клещевого боррелиоза профилактической вакцины нет. Поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью.
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