Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
Происшествия
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38 минут назад
Ехавшая на тушение огня на Агрономической пожарная машина попала в ДТП
Возгорание мусора и старых построек не ограничилось лишь бушующим огнем
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