Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
Происшествия
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47 минут назад
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На улице Агрономической горит мусор и старые сараи
Столб дыма виден в разных частях города
Как сообщили GOROD48 в пресс-службу ГУ МЧС России по Липецкой области, в районе дома №16 горит мусор и заброшенные деревянные строения на площади 200 м.кв. На месте возгорания работают 4 отделения пожарных.
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