На улице Агрономической горит мусор и старые сараи

Столб дыма виден в разных частях города

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На улице Агрономической пожар, дым от которого наблюдают в разных частях Липецка.Как сообщили GOROD48 в пресс-службу ГУ МЧС России по Липецкой области, в районе дома №16 горит мусор и заброшенные деревянные строения на площади 200 м.кв. На месте возгорания работают 4 отделения пожарных.