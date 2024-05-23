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В России
23
24 минуты назад

Врач заявил, что употребление фруктозы приводит к жировой болезни печени

Популярный в России сахарозаменитель может оказать негативное воздействие на здоровье организма. Речь идет о фруктозе. Врач Сергей Агапкин сообщил, что употребление данного продукта чревато развитием жировой болезни печени.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что употребление фруктозы приводит к жировой болезни печени.

Эксперт назвал фруктозу вредным сахарозаменителем, - пишет Lenta.ru.

«Фруктоза, к сожалению, нашим организмом в чистом виде почти не используется, поэтому печень начинает напряженно, фактически сразу перерабатывать ее в жиры, и это достаточно быстро приводит к появлению неалкогольной жировой болезни печени», — пояснил врач.

По его словам, многие диетологи связывают распространение жировой болезни печени со злоупотреблением сладкими газированными напитками, которые чаще всего содержат глюкозно-фруктозный сироп. «Поэтому заменить сахар фруктозой — плохая идея», — резюмировал специалист.
здоровье
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