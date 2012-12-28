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59 минут назад
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Полицейские установили личности всех участников подростковых видео

Областное управление МВД рассказало о результатах начатой вчера проверки подростковых видео.

«Сотрудниками УМВД России по Липецкой области выявлены публикации, содержащие видеоматериалы, в которых несовершеннолетние грубо нарушают общественный порядок, провоцируют конфликты и участвуют в драках.

Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех участников событий, их местонахождение, а также обстоятельств происшествий, записанных на видео.

В ходе проверочных мероприятий установлены все участники съёмок. Несовершеннолетние и их законные представители доставлены в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, а также возможные пострадавшие от противоправных действий вышеуказанных лиц», — говорится в официальном сообщении УМВД РФ по Липецкой области.

Речь идет о роликах опубликованных 21 мая в Telegram-каналах. На видео, cнятых у Дворца спорта «Звёздный», у театра Толстого и в других районах города несколько избиений. В сообщениях в соцсетях говорилось, что молодёжную банду якобы сколотил 15-летний липецкий боксёр. 

«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорится в публикации Телеграм-канала.

Вчера вечером председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову провести процессуальную проверку событий на видеозаписях и доложить об установленных обстоятельствах.
подростки
драка
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Я из ссср
10 минут назад
А без Бастрыкина наша милиция не знала о банде
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да уж
27 минут назад
Теперь родители у своих деток,отберут смартфоны в наказание. Пусть помучаются.
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Шапокляк
30 минут назад
Полиция уже отчиталась, что потерпевшие претензий не имеют, а боксёр сам жертва (непонятно чего жертва). Всё нормалёк.
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Бабушка
23 минуты назад
Видимо, родители чад своих защитили.
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Бабушка
36 минут назад
А мы были пионерами и комсомольцами.
Ответить
А что?
38 минут назад
Покажите еще фильм "Реальные пацаны -2"
Ответить
Все
38 минут назад
Как в фильме Заводной Апельсин. Надо запретить!
Ответить
Сосед
41 минуту назад
Пороть!Пороть!Пороть!Иногда помогает!
Ответить
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