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сегодня, 14:57
«Ъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
Минтрансу удалось согласовать с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер. Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство.
В постановлении закреплены технические детали, включая допустимое расстояние между системами фотовидеофиксации на дороге, порядок их учета и прочее. В последнем варианте документа также существуют требования к маркировке автомобилей с передвижными камерами (например, цветографическими схемами или знаками), чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.
Первая редакция документа была опубликована в декабре 2023 года, с тех пор постановление неоднократно менялось. Среди прочего из постановления было убраны штрафы за нарушение требований динамических табло — экранов над дорогой, куда выводятся переменные (например, во время дождя) ограничения скорости.
Кроме того, Минтранс согласился убрать ссылку на ГОСТ 2016 года с требованиями к составу фото- и видеоматериалов для доказательной базы, что сделало бы стандарт обязательным. Против этого выступили региональные власти, поскольку комплексы, которые не соответствуют стандарту, пришлось бы отключить. Как заявляли в группе компаний «Урбантех», под требования не попали бы до 70% камер.
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