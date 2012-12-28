Липецкая вечЁрка: яйца об голову, оползень на дороге и ЕГЭ при воздушной опасности

Сегодня, 21 мая, полицейские выясняют, если ли криминал на подростковом видео, горожане жалуются на оползень, и в областном управлении образования и науки рассказали, как школьники будут сдавать экзамены, если объявят красный уровень опасности.