Полиция изучает видео с развлечениями подростков у «Звёздного»: о голову парня били сырые яйца
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Общество
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9 минут назад
Липецкая вечЁрка: яйца об голову, оползень на дороге и ЕГЭ при воздушной опасности
Сегодня, 21 мая, полицейские выясняют, если ли криминал на подростковом видео, горожане жалуются на оползень, и в областном управлении образования и науки рассказали, как школьники будут сдавать экзамены, если объявят красный уровень опасности.
В полиции уже внимательно изучают видеоролики, чтобы принять соответствующее решение. Информация дошла и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она заявила, что герое ролика уже опрашивают полицейские.
Новость о подростках набрала полсотни комментариев.
«Что-то мало похоже на избиение. Больше на кринж для видосика», — заметил комментатор.
«А кто задумывался о причинах такого поведения подростков? Хайп и желание заработать, отсутствие воспитательного влияния школы и „слепота“ родителей, или все сразу», — считает zzloyzz.
«Много раз видела эту банду, а ведь общественное место и светлое время суток», — сообщила Надежда.
«Тоже видела эту банду неоднократно, бьют ногами знаки дорожные, деревья и т.д», — добавила Согласна.
Если из видео с яйцами до конца непонятно, шутка ли на нем или издевательство, то 69-летняя липчанка Нина Герасимович попала в настоящую переделку. По словам женщины, она пострадала от соседа и теперь боится выходить на улицу, а полицейские так и не смогли найти обидчика.
Жители села Сырское боятся оползня. Из-за него уже рвало водопровод, покосились стойки газопровода, треснула дорога, на метр сдвинулся гараж местного жителя, заметно опустился грунт, а теперь оползень добрался до тротуара и скоро перекроет дорогу.
Пока никаких действенных мер по его ликвидации не принято.
«Мне нравится, «а в Липецком районе по этому оползню создана специальная комиссия». Анекдот-присказка времён Советского Союза. Когда в Японии нет рыбы, японцы выходят в море. Когда рыбы нет в СССР, правительство собирает комиссию», — написал Гондурас.
Сегодня 12 тысяч девятиклассники начали сдавать обязательные государственные экзамены. А через два дня пройдет первый ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Начальник областного управления образования и науки Инесса Шуйкова рассказала, как будут проходить экзамены в случае, если объявят красный уровень опасности.
Алгоритмы действий в подобной ситуации уже разработаны. На ближайшем заседании оперштаба их собираются утвердить. Скорее всего, при угрозе БПЛА, экзамен приостановят, зафиксируют время, школьников эвакуируют в укрытие, а потом по согласованию с Рособонадзором примут решение о возможности продления экзамена.
«Ещё бы и учителя сдавали вместе с учениками. Не сдал — на увольнение. А то только проверить по решебнику. А учить родители. Проверить по решебнику и родитель сможет», — заметил Пешеход.
Завтра уже точно можно переходить на летний гардероб. Днем в Липецке обещают грозу и кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит до +26 градусов.
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