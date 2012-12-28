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9 минут назад

Липецкая вечЁрка: яйца об голову, оползень на дороге и ЕГЭ при воздушной опасности

Сегодня, 21 мая,  полицейские выясняют, если ли криминал на подростковом видео, горожане жалуются на оползень, и в областном управлении образования и науки рассказали, как школьники будут сдавать экзамены, если объявят красный уровень опасности.

В Сети гуляет видео с развлечениями липецких подростков. Например, молодые люди разбивают яйца об голову одного из них.

В полиции уже внимательно изучают видеоролики, чтобы принять соответствующее решение. Информация дошла и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она заявила, что герое ролика уже опрашивают полицейские. 

Новость о подростках набрала полсотни комментариев.

«Что-то мало похоже на избиение. Больше на кринж для видосика», — заметил комментатор.

«А кто задумывался о причинах такого поведения подростков? Хайп и желание заработать, отсутствие воспитательного влияния школы и „слепота“ родителей, или все сразу», — считает zzloyzz.

«Много раз видела эту банду, а ведь общественное место и светлое время суток», — сообщила Надежда.

«Тоже видела эту банду неоднократно, бьют ногами знаки дорожные, деревья и т.д», — добавила Согласна.

Если из видео с яйцами до конца непонятно, шутка ли на нем или издевательство, то 69-летняя липчанка Нина Герасимович попала в настоящую переделку. По словам женщины, она пострадала от соседа и теперь боится выходить на улицу, а полицейские так и не смогли найти обидчика.

Жители села Сырское боятся оползня. Из-за него уже рвало водопровод, покосились стойки газопровода, треснула дорога, на метр сдвинулся гараж местного жителя, заметно опустился грунт, а теперь оползень добрался до тротуара и скоро перекроет дорогу.


Пока никаких действенных мер по его ликвидации не принято.

«Мне нравится, «а в Липецком районе по этому оползню создана специальная комиссия». Анекдот-присказка времён Советского Союза. Когда в Японии нет рыбы, японцы выходят в море. Когда рыбы нет в СССР, правительство собирает комиссию», — написал Гондурас.

Сегодня 12 тысяч девятиклассники начали сдавать обязательные государственные экзамены. А через два дня пройдет первый ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Начальник областного управления образования и науки Инесса Шуйкова рассказала, как будут проходить экзамены в случае, если объявят красный уровень опасности.

Алгоритмы действий в подобной ситуации уже разработаны. На ближайшем заседании оперштаба их собираются утвердить. Скорее всего, при угрозе БПЛА, экзамен приостановят, зафиксируют время, школьников эвакуируют в укрытие, а потом по согласованию с Рособонадзором примут решение о возможности продления экзамена.

«Ещё бы и учителя сдавали вместе с учениками. Не сдал — на увольнение. А то только проверить по решебнику. А учить родители. Проверить по решебнику и родитель сможет», — заметил Пешеход.

Завтра уже точно можно переходить на летний гардероб. Днем в Липецке обещают грозу и кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит до +26 градусов.
вечЁрка
подростки
оползень
ЕГЭ
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