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Общество
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сегодня, 15:31
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«ЭкоПром-Липецк» продолжают штрафовать за зимние нарушения графика вывоза мусора
Постановлением Госжилинспекции наложены штрафы на 30 тысяч рублей.
На этот раз Госжилинспекция сообщает о нарушениях на проспекте Победы 128, 132, улице Студеновской 3, 5, 9, 11, 15, улице Гагарина 115/1, улице Космонавтов, 14 и улице Циолковского, 19.
В отношении АО «ЭкоПром-Липецк» были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Постановлением Госжилинспекции наложены штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее подобные нарушения выявили по трем адресам в Липецке: Гагарина, 43, проспект Победы, 10 и Московская, 117 и в Задонском районе.
По действующим нормативам, допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.
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