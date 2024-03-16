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Троих щенков из ямы в Северном Руднике достали липецкие спасатели
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Общество
383
сегодня, 15:11
3

Троих щенков из ямы в Северном Руднике достали липецкие спасатели

За их судьбу переживали собака и неравнодушные люди.

Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка достали из ямы трёх провалившихся туда щенков. – сообщили в пресс-службе ведомства.

О постигшей малышей беде сообщили неравнодушные жители, подкармливавшие собачье семейство на одной из производственных площадок в Северном Руднике по улице Кузьминская.

Очевидно, заигравшись, любопытные щенки свалились в незакрытый колодец глубиной около 2, 5 метров. Чтобы достать их оттуда, понадобилась лестница и немалая сноровка: перепуганные и промокшие малыши пытались карабкаться вверх, цепляясь за ноги своего спасителя, чем только затрудняли его работу.

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И успокоились, лишь оказавшись рядом с переживавшей возле ямы мамой. Перед отъездом люк спасатели закрыли.

ГО и ЧС
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Комментарии (3)

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Сначала новые
иван,
7 минут назад
Автор,Правильно писать:Не ТРОИХ щенков,а ТРЕХ щенков.Дело -то хорошее сделано,а читать стыдно мне.
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В.
20 минут назад
Надо в этот люк посадить того, кто за него отвечает, а потом уже закрыть крышку.
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Александр
48 минут назад
Во блим...! А так недавно была статья в город 48... На улице Жуковского кошка несколько дней подряд не могла слезть с дерева. Люди обращались, абсолютно, во все инстанции... И абсолютно все во один голос отказывались помочь. А тут откликнулись!!! Кого-то скоро Артамонов ещё раз торжественно и публично поблагодарит!!!
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