Троих щенков из ямы в Северном Руднике достали липецкие спасатели

За их судьбу переживали собака и неравнодушные люди.

Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка достали из ямы трёх провалившихся туда щенков. – сообщили в пресс-службе ведомства.

О постигшей малышей беде сообщили неравнодушные жители, подкармливавшие собачье семейство на одной из производственных площадок в Северном Руднике по улице Кузьминская.

Очевидно, заигравшись, любопытные щенки свалились в незакрытый колодец глубиной около 2, 5 метров. Чтобы достать их оттуда, понадобилась лестница и немалая сноровка: перепуганные и промокшие малыши пытались карабкаться вверх, цепляясь за ноги своего спасителя, чем только затрудняли его работу.







И успокоились, лишь оказавшись рядом с переживавшей возле ямы мамой. Перед отъездом люк спасатели закрыли.