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40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
Происшествия
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сегодня, 08:51
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40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
Оказалось, что мужчина пьян.
Липчанин сообщил в службу «112» о заминированном автомобиле на парковке торгово-развлекательного центра. Парковку осмотрели наряды экстренных службы и никакой опасности не нашли. Позже сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли мужчину в одном из парков города. Звонк он объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в областном управлении МВД.
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