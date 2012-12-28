40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке

Оказалось, что мужчина пьян.



Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ) в отношении 40-летнего жителя города.Липчанин сообщил в службу «112» о заминированном автомобиле на парковке торгово-развлекательного центра. Парковку осмотрели наряды экстренных службы и никакой опасности не нашли. Позже сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли мужчину в одном из парков города. Звонк он объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.«На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в областном управлении МВД.