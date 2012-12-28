Пешеходные дорожки и тротуары в Липецке отремонтирует управляющая компания

УК «Комфорт-Л» нещадно критикуют в мэрии, но регулирующий муниципальные госзакупки 44-й федеральный закон позволил компании Владимира Саунина выиграть торги.

Победителем торгов на ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в Липецке стала управляющая компания «Комфорт-Л». При стартовой цене контракта в 4,8 млн рублей в конкурентной борьбе компания обошла двух конкурентов, предложив саму низкую цену за ремонт квадратного метра тротуаров — 9 537 рублей 12 копеек.УК «Комфорт-Л» обслуживает 131 дом и ее нещадно критикуют в мэрии из-за потока жалоб жильцов и за то, что руководитель компании Владимир Саунин демонстративно не желает участвовать в муниципальных программах благоустройства. Но это не мешает УК «Комфорт-Л» работать с управлением главного смотрителя городской администрации по регулирующему муниципальные госзакупки 44-му федеральному закону.По техническому заданию УК «Комфорт-Л» необходимо разбирать изношенное покрытие пешеходных зон, подсыпать в провалы пескоцементную смесь и укладывать новое покрытие. Для ремонта должна использоваться бывшая в употреблении, но сохранившая товарный вид плитка-кирпичик, которая хранится на складе заказчика. Если же пешеходная зона разрушена полностью, ее обустроят заново с применением новой плитки серого цвета размером 200х200х60 мм Colorмix.Список мест, где нужно будет провести ремонты, управлению главного смотрителя предоставят как депутаты Липецкого горсовета, так и департаменты муниципалитета. Также у самого заказчика уже есть список объектов, требующих ремонта. Сроки выполнения работ — от момента заключения муниципального контракта до 24 октября.