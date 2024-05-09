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Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
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Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Первый этап подъездной дороги в «Европейский» с улицы Минской построит компания из Ельца
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Автомобили, соцсети, фасады домов – чем липчане заменили шествие «Бессмертного полка»
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430
сегодня, 09:00
10

Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР

Куда сходить и как провести праздничную пятницу.

Не ласковый май

В Липецке по-прежнему прохладно. После ночных заморозков сегодня днём обещают всего 7-9 градусов тепла. Зато дождей вроде бы быть не должно.

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонтных работ перестанет струится холодная вода из кранов в домах на улицах Комсомольской. 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 22. А также в переулке Кочубея, 1.

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В это же время с аналогичными временными трудностями столкнутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевское, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.

Отключение света

В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов произойдёт на улицах Адмирала Макарова, Добровской, Дорожной, Железногорской, И.С. Бурлакова, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Прокатной, Рязанской, Тихой, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Ярославской, в переулке Задонском.

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Праздничный концерт (6+)

В Липецке продолжают отмечать День Победы. Очередной праздничный концерт начнётся сегодня в 16:00 на бульваре «Европейском».

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Номера и развлечения подготовили артисты и творческие коллективы ДК «Рудничный».

Спектакль под открытым небом (12+)

Артисты липецкого драматического театра сегодня выступят для всех желающих в парке Победы.

В 18:00 на эстраде парка покажут спектакль, посвященный Великой войне «Это было недавно. Это было давно».

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Режиссёром постановщиком выступил Заслуженный артист РФ Пётр Коновалов. На сцене артисты исполнят бессмертные песни и стихи суровых лет: «Огонек», «Синий платочек», «Темная ночь» и многие другие, тем самым они воспроизведут на сцене всю историю войны — начиная со дня вторжения нацистских войск 22 июня 1941, и заканчивая 9 мая 1945 — Днем Победы. Закончится композиция танцем «Смуглянка», который включает в себя элементы культур Белоруссии, Украины, Грузии, Чечни.

В советское прошлое (6+)

В Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) с 11:00 до 16:00 пройдёт любопытное мероприятие – квест-бродилка по советской экспозиции «Куда приведёт песня?».

Взрослые и дети окунутся в атмосферу коммунального быта и культуры СССР. Чтобы успешно пройти квест, нужно отвечать на вопросы, в том числе – по песенному творчеству советских исполнителей.

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Стоимость билета скорее символическая: 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей.

Игротека (12+)

Оттянуться по полной и почувствовать себя немножечко ребёнком можно и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

В 19:01 возьмёт старт очередная Игротека. Можно будет испытать удачу в десятках настольных игр, причем правилам и особонностям обучат прямо на месте. Рулить процессом будет игромастер Юлия Гаврилина.

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Взнос – любая бумажная купюра от 200 рублей.

Зимуй в Африке (12+)

Желающие более серьёзного отдыха сегодня могут прийти к 16:00 в галерею современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) на лекцию путешественника и писателя Антона Кротова.

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Его рассказ называется «Зимовка в 10 странах Южной Африки». Кротов поведает о своём новом путешествии по «черному континенту» — о зимовке, которая длилась 93 дня.
Опасности — настоящие и вымышленные, еда, цены, полицейские, здоровье, визы, автостоп и другой транспорт, снаряжение, вода и все необходимое для того, чтобы поехать в Африку.

Дорогие липчане! Желаем вам приятного продолжения праздничных и выходных дней. Отдыхайте на всю катушку, но не снимайте руку с пульса событий в регионе. Делать это в современных условиях не рекомендуется. Уделять чуточку внимания окружающему миру нашим читателям проще простого: нужно лишь время от времени заходить на GOROD48 и читать новости. Мы работаем 24/7, поэтому ничего интересного и полезного вы точно не пропустите. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Саша - Аппаратчик
9 минут назад
Было. Ты просто не в теме.
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Житель
27 минут назад
Ничего там бесплатного не было
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Инфляция...
42 минуты назад
Дней 10 назад вход в "Библиотеку" стоил от 100 рублей.
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Коммунист
31 минуту назад
Ничего личного, просто бизнес.
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да нет
7 минут назад
Ничего личного, просто бизнес. просто инфляция. Хотя тоже ничего личного.
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Плюсую
45 минут назад
Псевдокоммунисту. Хочу в СССР. К бесплатным квартирам, и бесплатной медицине.
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забыли
31 минуту назад
про бесплатный сыр. В мышеловке.
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При капитализме
18 минут назад
про бесплатный сыр. В мышеловке. Даже в мышеловке ты сыр покупаешь.
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Это
21 минуту назад
про бесплатный сыр. В мышеловке. Вы про сегодняшние ипотечные кредиты?
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Коммунист
сегодня, 09:27
"назад в СССР". Спасибо не надо
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