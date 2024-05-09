Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР

Куда сходить и как провести праздничную пятницу.

В Липецке по-прежнему прохладно. После ночных заморозков сегодня днём обещают всего 7-9 градусов тепла. Зато дождей вроде бы быть не должно.









С 10:00 и до конца ремонтных работ перестанет струится холодная вода из кранов в домах на улицах Комсомольской. 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 22. А также в переулке Кочубея, 1.









В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов произойдёт на улицах Адмирала Макарова, Добровской, Дорожной, Железногорской, И.С. Бурлакова, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Прокатной, Рязанской, Тихой, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Ярославской, в переулке Задонском.









В Липецке продолжают отмечать День Победы. Очередной праздничный концерт начнётся сегодня в 16:00 на бульваре «Европейском».









В 18:00 на эстраде парка покажут спектакль, посвященный Великой войне «Это было недавно. Это было давно».









Взрослые и дети окунутся в атмосферу коммунального быта и культуры СССР. Чтобы успешно пройти квест, нужно отвечать на вопросы, в том числе – по песенному творчеству советских исполнителей.









В 19:01 возьмёт старт очередная Игротека. Можно будет испытать удачу в десятках настольных игр, причем правилам и особонностям обучат прямо на месте. Рулить процессом будет игромастер Юлия Гаврилина.









Желающие более серьёзного отдыха сегодня могут прийти к 16:00 в галерею современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) на лекцию путешественника и писателя Антона Кротова.









В это же время с аналогичными временными трудностями столкнутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевское, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.Номера и развлечения подготовили артисты и творческие коллективы ДК «Рудничный».Артисты липецкого драматического театра сегодня выступят для всех желающих в парке Победы.Режиссёром постановщиком выступил Заслуженный артист РФ Пётр Коновалов. На сцене артисты исполнят бессмертные песни и стихи суровых лет: «Огонек», «Синий платочек», «Темная ночь» и многие другие, тем самым они воспроизведут на сцене всю историю войны — начиная со дня вторжения нацистских войск 22 июня 1941, и заканчивая 9 мая 1945 — Днем Победы. Закончится композиция танцем «Смуглянка», который включает в себя элементы культур Белоруссии, Украины, Грузии, Чечни.В Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) с 11:00 до 16:00 пройдёт любопытное мероприятие – квест-бродилка по советской экспозиции «Куда приведёт песня?».Стоимость билета скорее символическая: 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей.Оттянуться по полной и почувствовать себя немножечко ребёнком можно и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).Взнос – любая бумажная купюра от 200 рублей.Его рассказ называется «Зимовка в 10 странах Южной Африки». Кротов поведает о своём новом путешествии по «черному континенту» — о зимовке, которая длилась 93 дня.Опасности — настоящие и вымышленные, еда, цены, полицейские, здоровье, визы, автостоп и другой транспорт, снаряжение, вода и все необходимое для того, чтобы поехать в Африку.