Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +23
Температура возвращается к норме.
Среднесуточные температуры составят: 29 и 30 августа - 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 31 августа – 17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер, ночью северный, 2-7 м/сек, днем северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +18 до +23.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.
День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 3 градуса тепла.
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