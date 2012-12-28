Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Происшествия
В Елецком женщина упала с 15 этажа
Происшествия
В сентябре 2027 года липчане не получат бумажных платёжек за коммунальные услуги
Общество
Погибшей в «Елецком» женщине было 30 лет
Происшествия
ОЭЗ «Липецк» отпраздновала 20-летие открытием нового завода
Общество
Состояние бабушки погибшего при атаке БПЛА подростка — крайне тяжелое
Происшествия
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Происшествия
У детского сада на улице Звездной нашли потерявшегося ребенка
Общество
Девочка бросила камень на капот автомобиля
Происшествия
В Липецке из палатки украли более 300 килограммов арбузов и дынь
Происшествия
Читать все
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Экономика
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Общество
61-летний мужчина нашёл в сквере сумку с деньгами и отправился в колонию
Происшествия
Водитель получил травму лица в столкновении трёх автомобилей на улице Папина
Происшествия
Во вторник — сухой закон
Общество
За лето в лагерях отдохнули 38,7 тысячи детей
Общество
Футболист «Металлурга» улетел к «инопланетянам» и не обещал вернуться
Спорт
В 24 микрорайоне и районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецке 14 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
195
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +23

Температура возвращается к норме.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится влияние антициклона со Скандинавии, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 29 и 30 августа - 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 31 августа – 17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер, ночью северный, 2-7 м/сек, днем северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +18 до +23.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.

День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 3 градуса тепла.
погода
0
1
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить