В Липецкой области сухо и до +23

Температура возвращается к норме.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится влияние антициклона со Скандинавии, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 29 и 30 августа - 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 31 августа – 17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер, ночью северный, 2-7 м/сек, днем северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10, днем от +18 до +23.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 3 градуса тепла.