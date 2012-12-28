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сегодня, 15:17
Липецкий пенсионер перевёл более 100 000 рублей «сотрудникам Московской биржи»
Деньги с процентами через суд взыскали с владельцев счетов.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с ноября по декабрь прошлого года мошенники, представившись сотрудниками Московской биржи, под предлогом получения заработка от инвестиций убедили пенсионера перечислить более 100 тысяч рублей на банковские счета. Полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и вышла на владельцев этих счетов. Через суд с них взыскали суммы неосновательного обогащения, а также проценты за незаконное пользование чужими деньгами.
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