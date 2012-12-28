Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В мае липчане получат платежи за отопление
Общество
Синоптики прогнозируют заморозки
Погода в Липецке
«За службу в храме заплати, за парковку заплати!»
Общество
В Грязинском районе простились с погибшим в зоне СВО офицером
Общество
Тренерский штаб «Металлурга» отправлен в отставку
Спорт
Зима напоминает о себе: в Липецкой области ночью возможны заморозки до -1
Погода в Липецке
Липецкая епархия запретила освящение куличей в местах производства и торговли
Общество
Бешеная «Лада» чуть не сбила людей на переходе через улицу Зои Космодемьянской
Происшествия
В Липецкой области расплодились кабаны: разрешен отстрел 226 особей
Общество
В перевернувшейся машине пострадали 7-летняя девочка и 4-летний мальчик
Происшествия
Читать все
Бешеная «Лада» чуть не сбила людей на переходе через улицу Зои Космодемьянской
Происшествия
Во дворе на Шубина сожгли все мусорные контейнеры
Общество
Зима напоминает о себе: в Липецкой области ночью возможны заморозки до -1
Погода в Липецке
Из микрорайона «Европейский» вывезут огромную свалку земли и мусора
Общество
Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
От укусов клещей пострадали уже 630 жителей Липецкой области
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ночная тревога, платные парковки и грядущие заморозки
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Более 600 сотрудников НЛМК оформили специальные пропуска на велосипеды
НЛМК Live
Ельчанка получила условный срок за кражу 90 000 рублей из сумки в аптеке
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
4887
вчера, 16:36
9

Зима напоминает о себе: в Липецкой области ночью возможны заморозки до -1

3 и 4 мая территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается без осадков. В ночные часы 3 мая местами на почве, а ночью 4 мая повсеместно в воздухе ожидаются заморозки. 5 мая через наш регион пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 5 мая — 7-10 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы, 4 мая — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, на почве местами возможны заморозки до -1, днем — от +7 до +12 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +10 до +12 градусов.

День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 3 градусов мороза. 

заморозки
2
9
0
2
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
юд.
49 минут назад
так всегда
Ответить
Дачник
сегодня, 07:42
Кто знает, были сегодня ночью заморозки?
Ответить
Карась.
сегодня, 04:10
Когда же лето?
Ответить
Городской
вчера, 21:51
Очень жаль. Все на цвету
Ответить
Лайкер
вчера, 19:49
не трудно было предположить что после жаркого апреля будет холодный май.
Ответить
Житель
вчера, 19:36
А летом говорят ,засуха будет
Ответить
Перелéтная птица
вчера, 19:02
Вы што там опухли что ли? Какая зима?! Май месяц на дворе
Ответить
Ереван
вчера, 18:26
Чтоб жизнь медом не казалась
Ответить
Эля
вчера, 16:43
Великолепный апрель, и майская подстава.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru