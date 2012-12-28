Зима напоминает о себе: в Липецкой области ночью возможны заморозки до -1

3 и 4 мая территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается без осадков. В ночные часы 3 мая местами на почве, а ночью 4 мая повсеместно в воздухе ожидаются заморозки. 5 мая через наш регион пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой кратковременные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 5 мая — 7-10 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы, 4 мая — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, на почве местами возможны заморозки до -1, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +10 до +12 градусов.День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 3 градусов мороза.