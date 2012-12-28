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вчера, 15:33
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Липецку из областного бюджета на ремонт дорог выделили еще 141 миллион рублей

К концу августа на эти деньги должны быть отремонтированы улицы Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко.

На департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка этой весной пролился денежный дождь из областного бюджета по линии дорожных ремонтов. Наряду с 250-миллионной дотацией для ремонта 21-й дороги, город получил из областного бюджета еще 141 миллион на приведение в порядок пяти улиц. 

Соответственно, управление главного смотрителя мэрии разместило закупку на ремонт этих пяти улиц. Подрядчик должен определиться уже на следующей неделе. Техническим заданием предусмотрено обновление улиц Валентины Терешковой (от дома №18 по улице Валентины Терешковой до площади Победы), Титова (от дома № 145 по улице Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Карбышева (от дома №45 по улице Баумана до дома №87 по улице Карбышева), Ивана Франко и Кочеткова на всем их протяжении. Работы должны начаться с момента подписания муниципального контракта и закончиться до 30 августа.

По контракту подрядчик должен снять с дорог изношенный слой асфальта и отремонтировать их щебеночное основание, выровнять под уровень нового дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, нанести на дороги два слоя асфальтобетона, восстановить пешеходные зоны, обновить разметку, отремонтировать знаки, светофоры, дорожное ограждение.

С учетом ранее выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 1,7 млрд рублей в Липецке должны обновить 60 дорог и начать реконструкцию четырех мостов на улицах Октябрьской, Первомайской, Фрунзе и Студеновской (мост на улице Советской перекладывают на средства иной программы).
ремонт дорог
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Комментарии (14)

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Александр
сегодня, 07:48
Где ул.Ковалева в списке? Вы её видели состояние ?
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А толку
сегодня, 07:21
Ремонтировать то не умеют, кроме как карманы набивать. Асфальт уже и месяц не лежит
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Швондер
вчера, 23:16
Дорога на год? потом снова пролился денежный дождь
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вв
вчера, 17:41
Бордюры,плитка и дороги-НАШЕ ВСЁ !!! Именно они обеспечивают ежегодный рост экономики,заодно обогащая чиновников))))
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военком
вчера, 18:50
наивный ты человек.
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Мудрый
вчера, 17:06
Летом 2023 напротив дома 15 а,б,в по улице Неделина,сняли верхний слой асфальта,а положить новый слой забыли или отчитались...Сколько можно ходить и спотыкаться! Кто должен навести порядок?
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Гоша
вчера, 16:33
Сделайте пожалуйста разметку дорожного полотна на Лебедяшском шоссе от моста до поворота на Опытную Едут кто как хочет
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не эксперт
вчера, 16:29
Получается всё лето будут делать дороги которыми толком не удастся воспользоваться потому что за зиму они все растворится??
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Ссёлки
вчера, 15:53
Вы уже город закатали в полметровый слой,положите нам ,см по 5 хотя бы.В августе положите,а в ноябре его дождь,со снегом смоет.
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Главная по городу
вчера, 15:46
на Семашко в прошлом году по осени положили идиальный асфаль и уже в мае этого года весь изуродовали, славится "квадра" во веки веков
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сегодня
вчера, 15:41
на елецкой трассе водители наблюдали очень приятную картину-ремонт трассы. расширяют и дай Бог она хотя бы к зиме будет 4 полосной. молодцы!
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