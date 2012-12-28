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Общество
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вчера, 15:33
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Липецку из областного бюджета на ремонт дорог выделили еще 141 миллион рублей
К концу августа на эти деньги должны быть отремонтированы улицы Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко.
Соответственно, управление главного смотрителя мэрии разместило закупку на ремонт этих пяти улиц. Подрядчик должен определиться уже на следующей неделе. Техническим заданием предусмотрено обновление улиц Валентины Терешковой (от дома №18 по улице Валентины Терешковой до площади Победы), Титова (от дома № 145 по улице Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Карбышева (от дома №45 по улице Баумана до дома №87 по улице Карбышева), Ивана Франко и Кочеткова на всем их протяжении. Работы должны начаться с момента подписания муниципального контракта и закончиться до 30 августа.
По контракту подрядчик должен снять с дорог изношенный слой асфальта и отремонтировать их щебеночное основание, выровнять под уровень нового дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, нанести на дороги два слоя асфальтобетона, восстановить пешеходные зоны, обновить разметку, отремонтировать знаки, светофоры, дорожное ограждение.
С учетом ранее выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 1,7 млрд рублей в Липецке должны обновить 60 дорог и начать реконструкцию четырех мостов на улицах Октябрьской, Первомайской, Фрунзе и Студеновской (мост на улице Советской перекладывают на средства иной программы).
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