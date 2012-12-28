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В России
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44 минуты назад

В Саратовской области мигрантам запретят работать в сферах перевозки и общепита

Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: – перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; – легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; – деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Трудовым мигрантам с 1 мая запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общепита в Саратовской области, - передает ТАСС.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, ведущими деятельность на территории Саратовской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видами экономической деятельности", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 1 мая по 31 декабря. Он распространяется на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте, легковом такси и арендованных легковых автомобилях, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Как сообщили в правительстве со ссылкой на миграционную службу, количество иностранцев, прибывших на территорию Саратовской области, по итогам 2023 года значительно увеличилось. В основном они приезжают, чтобы вести трудовую деятельность. При этом после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть людей, что говорит о высоком уровне теневой занятности. Также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны таких граждан, - добавили в пресс-службе.

"Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан", - приводятся слова главы региона.
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