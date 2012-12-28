В Саратовской области мигрантам запретят работать в сферах перевозки и общепита

Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: – перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; – легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; – деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.